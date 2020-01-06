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صنعاء - ياسمين الخيامي - مصرع سليماني يشعل اوروبا..الاتحاد الاوروبي يخرج عن صمته وأقوى دولة اوربية تتخذ قرار مفاجئ بعد الطلب العراقي رحيل القوات الامريكية من أراضيها

2020/01/06 الساعة 07:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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