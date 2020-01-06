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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس في بلد عربي او اسلامي..ايران تنفذ تهديدها بهجوم مخيف ومباغت خلف 3 قتلى من الجيش الامريكي في قاعدة عسكرية..لن تصدق اين تقع هذه القاعدة الامريكية

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