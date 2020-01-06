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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..قطر تباغت الجميع وتوجه طعنة غادرة وضربة موجعة لحليفتها إيران بعد تصفية قاسم سليماني في العراق وتتخذ هذه الخطوة الخطيرة التي صدمت الايرانيين

2020/01/06 الساعة 06:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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