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صنعاء - ياسمين الخيامي - فيصل القاسم يفجر مفاجأة مدوية ويصعق أمير قطر وولي العهد السعودي وكل حكام الخليج ويؤكد..أمريكا ليس لها الا حليف واحد وستتخلى عن الجميع من اجله

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