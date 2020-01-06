شكرا لبحثكم عن خبر غضب عارم لموظفي شركة نفط عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
خاص - عدن
شهدت شركة النفط بالعاصمة عدن صباح أمس حالة من الغضب والاحتجاج من قبل عدد الموظفين والعاملين وذلك رفض لعمليات الفساد والسياسات التدميرية لقيادة الشركة.
وقام عدد من الموظفين بالخروج الى امام بوابة مبنى الشركة والمدخل الرئيسي الكائن في مديرية المعلا احتجاجا على ايقافهم عن العمل واحالتهم للتقاعد فيما تعتزم النقابة والموظفين القيام بوقفة احتجاجية صباح الاثنين.
وقال موظفون أن الشركة تشهد حالة من الافلاس الناتج على فساد وفشل قيادة الشركة ممثلة بانتصار عراشة والذين يتهموها بالاضرار بهذا الصرح الاقتصادي الهام جراء السياسات المتبعة.
واشار الموظفون الى ان قيادة شركة النفط وبادارتها الفاسدة بددت مليارات الريالات بشكل عبثي كما قامت بالتصرف باصول الشركة من بينها منشأة كالتكس وتأجير محطة تموين الطائرات للعيسي.
وافاد الموظفون بان قيادة الشركة قامت باخراج المتقاعدين وعملت على توظيف مقربين لهم بشكل غير قانوني وبالرغم من وقف اجراءات التوظيف بالدولة.
وتعهد الموظفون بمواصلة وقفاتهم بوجه سياسات انتصار عراشة والتي تهدف من خلال ذلك الى تنفيذ مخطط تدمير هذه الشركة يسعى عتاولت الفساد وشركاءهم.
وكانت شركة النفط قد تعرضت خلال السنوات الماضية لسياسات تعسفية وتدميرية استهدفت ماتقدمه من خدمة للمواطنين وللوطن وذلك ضمن مشروع قوى الاحزاب والفساد التدميري لمؤسسات الدولة بالعاصمة عدن.
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