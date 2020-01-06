شكرا لبحثكم عن خبر عاجل/ قوات الحزام الامني بابين تتصدى لهجوم من قبل قوات الاصلاح بابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

خاص - ابين

تمكنت رجال الحزام الأمني بمحافظة ابين بقيادة عبد اللطيف السيد قائد من صد قوات تابعة لتابع للؤي الزامكي بعد اشتباكات عنيفة في جبال يرامس بمنطقة (الحصحة ).

وقالت ادارة التوجية المعنوي للحزام الامني بابين ان قوات الحزام تمكنت من دحر قوات لؤي الزامكي التي تأتمر من قيادة المليشيات الاصلاحية حيث فرت تلك القوات وعادت ادراجها.

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واشار التوجية المعنوي الى ان مواجهات استمرت من بعد العصر حتى المغرب من يومنا هذا الاحد.

وصرح اللواء عبداللطيف السيد ان قوات تابعة للمدعو لؤي الزامكي حاولت التقدم في منطقة الحصحة في جبال يرامس ووقف لها رجالنا وتعاملوا معها تعامل عسكري مباشر كبدوا من خلالها تلك القوات خسائر مادية في المعدات التي تم احراقها واعطابها عن الحركة.

وحذر اللواء السيد تلك القوات ان اي مواجهات مع رجالنا سوف تكون خاسرة وسيعضون اصابع الندم لحماقاتهم

واهاب القائد عبد اللطيف السيد بكل رجال الحزام الأمني والتدخل السربع بان يكونوا على هبة الاستعداد الدائم واليقظة لتعامل مع اي موقف عسكري طارئ.