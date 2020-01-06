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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإمارات تقدم الدفعة الثالثة من المساعدات لمستشفيات الساحل الغربي الإثنين 6 يناير 2020 الخليج 365 قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي يومي السبت والأحد، الدفعة الثالثة من المساعدات الطبية ضمن الحملة الثالثة لمكافحة الأوبئة في الساحل الغربي.

Advertisements وتضمنت المساعدات كميات كبيرة من الأدوية والمحاليل المخبرية للمستشفيات العامة والميدانية بمديريات المخا وحيس والتحيتا. وتهدف تلك الدفعة إلى مساعدة المستشفيات على استقبال الحالات المصابة بحمى الضنك والحميات الأخرى والإسهالات المائية الحادة. يشار إلى أن دولة الإمارات أطلقت خلال عام التسامح 2019، ثلاث حملات واسعة لمكافحة الأوبئة التي عاودت الانتشار في الساحل الغربي.

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