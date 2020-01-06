شكرا لقرائتكم خبر عن عطوان يعلن توقعات صادمة ويفصح عن مستقبل اليمن والسعودية في العام الجديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الإعلامي والمحلل السياسي الفلسطيني المقرب من ايران وحزب الله عبد الباري عطوان, قبل أيام قليلة من نهاية العام الماضي 2019, مقطع فيديو يشرح فيه توقعاته للأحداث التي ستجري في المنطقة العربية, خلال السنة الحالية 2020 والأعوام القادمة, استناداً الى مجموعة من الأحداث الهامة التي حدثت سنة 2019 بحسب وصفه.

وشكك عطوان بالرواية الأمريكية عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي, أبو بكر البغدادي, مرجحاً كون الأخير قد أصبح أسيراً بقبضة الولايات المتحدة التي تحتفظ به في مكان ما.

جديد "الخليج 365"

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كما رأى عطوان أن الحدث الأهم في السنوات العشر الأخيرة, هو الهجوم على منشأت أرامكو النفطية في المملكة العربية السعودية والذي تم اتهام إيران بالوقوف خلفه.

أما عن توقعات عطوان للعام الجديد 2020, فرأى عطوان أن حرب اليمن انتهت وعلى السعوديين الفبول بالأمر الواقع, والحوار مع القوى اليمنية على الأرض, والسماح لليمنيين تقرير مصيرهم.

أما بخصوص إيران, فرأى عطوان أن اسرائيل لن تستطيع مطلقاً الاعتداء على إيران, لأنها تعرف أن الرد سيكون مزلزلاً.

مؤكداً على ان هيمنة الدولار ستنتهي.

كما رأى عطوان أن الحراك الشعبي في لبنان والعراق سينتصر في النهاية, على الرغم من وجود عملاء ومندسون ضمن صفوف الحراك.

وختم عطوان مقطع الفيديو بأنه متفائل, وبأن زمن الفساد قد ولى, وبأن السنوات السمان على الأبواب.