شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــــاجل : قوات امريكية ضخمة تصل العاصمة اليمنية قبل قليل ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصلت قوات أمريكية الى مدينة عدن جنوبي اليمن , بالتنسيق مع القوات السعودية في المدينة . وقالت مصادر ان القوات الأمريكية وصلت مساء امس وبشكل سري الى المدينة في إطار ترتيبات مع القوات السعودية في عدن . جديد "الخليج 365" Advertisements واضافت المصادر ان وصول القوات الامريكية إلى المدينة يأتي في اطار الترتيبات الامريكية الاحترازية من الرد على عملية اغتيال قاسم سليماني . ولفتت الى ان القوات الامريكية تسعى وبالتعاون مع القوات السعودية في عدن لحماية السفن التجارية والحربية الامريكية في مضيق باب المندب . يأتي هذا في وقت كانت مصادر في شبوة قد ذكرت ان قوات من المارينز الامريكي تتواجد في معسكر القوات الاماراتية في منشأة بلحاف في شبوة

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