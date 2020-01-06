شكرا لبحثكم عن خبر جنود أمريكيين يصلون اليمن في بداية الإجراءات الأمريكية لمواجهة أي تصعيد عقب مقتل سليماني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر محلية بالعاصمة المؤقتة عدن أن جنود أمريكيين وصلوا إلى عدن أمس في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تبعات مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي قضى نحبه يوم الجامعة الماضية بغارة أميركية في العاصمة العراقية بغداد.

وأكدت مصادر لـ"المشهد الخليجي" إن الجنود الأمريكيين وصلوا بالترتيب مع قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية، مشيرة إلى أن الجنود سيقومون بحماية المصالح الأميركية ومواجهة أي تهديدات من ميليشيا الحوثي في مضيق باب المندب الذي يمر عبره ثلاثة ملايين برميل من النفط يومياً، موضحة أنهم أيضاً سيتولون عملية التنسيق والاتصال مع قيادة التحالف العربي لمواجهة أي تهديدات من قبل المليشيا الحوثي على اعتبار أنها ستقوم بعملية تصعيد محتملة عقب مقتل سليماني.