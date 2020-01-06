شكرا لبحثكم عن خبر عدن.. مسلحون يغتالون شاباً ينتمي إلى محافظة مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قُتل، امس الأحد، شابا ينتمي لمحافظة مأرب برصاص مسلحين في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن. وأفادت مصادر محلية بمقتل الشاب "حسن عبدالرحمن عطية" بنيران مسلحين داهموا منزلا يسكن فيه الشاب وسط حي الدرين بمديرية الشيخ عثمان. Advertisements وذكرت المصادر أن المسلحين قاموا بتفتيش المنزل قبل أن تصلهم أوامر بالانسحاب. ولم تتضح بعد دوافع الحادثة التي أودت بحياة الشاب حسن، الذي يدرس في كلية الحقوق بجامعة عدن.

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