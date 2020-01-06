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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خلال الساعات المقبلة.. كتل باردة تؤثر على أجواء حضرموت وشبوة الإثنين 6 يناير 2020 Advertisements الخليج 365 أظهرت المؤشرات الجديدة للكتل الباردة ببحر العرب، تقدمها نحو جنوب شرق الجزيرة العربية.

وتوقعت جهات الطقس أن تتأثر أجواء حضرموت وشبوة والمهرة بتلك الكتل خلال الـ24 ساعة المقبلة.

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