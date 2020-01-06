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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هجمات إرهابية لمليشيا الحوثي بمختلف الأسلحة في الدريهمي الإثنين 6 يناير 2020 الخليج 365 فتحت مليشيا الحوثي الأحد، نيران أسلحتها على مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.

Advertisements وقصفت مليشيا الحوثي، مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي، مستخدمةً قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120. ووجهت المليشيات نيران أسلحتها على مواقع أخرى للقوات المشتركة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5، وسلاح الدوشكا عيار 12.7 بشكل مكثف.

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