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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصرع قيادات ميدانية.. ضربات موجعة لمليشيا الحوثي بجبهات شمال الضالع الإثنين 6 يناير 2020 الخليج 365 وجهت القوات الجنوبية مساء الأحد، ضربات موجعة للمليشيات الحوثية في مختلف جبهات القتال شمال غربي الضالع.

Advertisements وأسفرت المعارك التي خاضتها القوات الجنوبية عن مصرع العديد من عناصر المليشيات الحوثية بينهم قيادات ميدانية كبيرة. وتوسعت المواجهات بجبهات بتار وصبيرة والجب باتجاه جبهة الفاخر. فيما تواصل الوحدات المدفعية التابعة للقوات الجنوبية دك مواقع وتحركات المليشيات الحوثية.

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