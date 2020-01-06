شكرا لمتابعة خبر عن الشرعية تصدر قرار بإلغاء المقاومة الشعبية( شاهدوثائق سرية) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - المجلس الانتقالي يعلن موعد التحرك العسكري للانقلاب على ”الشرعية“ واتفاق الرياض ويؤكد .. لن نسلم أسلحتنا ولن نسمح للاخوان بتصدر المشهد السياسي شاهد : تنبأ بمقتل الصماد وسليماني وأبو مهدي .. عراف عراقي يتنبأ قبل قليل بمقتل عبدالملك الحوثي في 2020.. وهذه الجهة الذي سوف تغتالة (فيديو) بعد توعده بطرد رئيس الوزراء وفرض أمر واقع .. المجلس الانتقالي الجنوبي .. يصعد عسكريا وينشر قواته في العاصمة المؤقتة عدن ويدفع بتعزيزات ضخمة الى أبين إغتيال نجل شيخ قبلي رفيع من مأرب في العاصمة الموقنة عدن (الاسم والصورة)

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