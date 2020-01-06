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صنعاء - ياسمين الخيامي - تحرك جديد عاجل من سلطنة عمان على وقع طبول الحرب العالمية الثالثة

كشفت مصادر عمانية، اليوم الأحد، عن تحركات عاجلة للسلطنة وسط الاضطرابات والتوترات التي تشهدها المنطقة، ومخاوف رواد مواقع التواصل من إمكانية اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وأفادت المصادر، -بحسب شخصيات إعلامية وحسابات إخبارية متطابقة-، بأن سلطنة عمان قد تتدخل كوسيط بين الولايات المتحدة وإيران لمنع نشوب حرب طاحنة في الشرق الأوسط.

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ولم توضح المصادر طبيعة الوساطة التي قد تقودها سلطنة عمان، إلى أنها رفعت من درجة الجاهزية؛ تحسبًا لأي تطورات عسكرية في مياه الخليج، والمنطقة بين إيران وأمريكا.





وسبق أن أصدرت وزارة الخارجية العمانية قبل ساعات؛ بيانًا قالت فيه: "تتابع السلطنة باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المؤسفة لحالة التوتر والتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران".

وأضاف البيان: "تدعو السلطنة المجتمع الدولي لاغتنام ما عبّر عنه الطرفان بعدم رغبتهما في التصعيد، وذلك بتكثيف الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة"، بحسب وكالة الأنباء العُمانية.

وتصدرت خلال اليومين الماضيين هاشتاغات "الحرب العالمية الثالثة" على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصفية الجنرال قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني في عملية أمريكية ببغداد.





واستطاعت القوات الأمريكية عبر الطائرات المسيّرة قتل قاسم سليماني، لدى خروجه من مطار بغداد برفقة نائب زعيم ميليشيات "الحشد"؛ عائدًا من دمشق، باستخدام صواريخ دقيقة، لتتمزق جثته إلى أشلاء.

وتصاعدت حدة التوترات والتصريحات بين طهران وواشنطن؛ إذ توعدت قيادات "الحرس الثوري الإيراني" بالثأر لـ"سليماني"، فيما ردَّت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن 52 موقعًا عسكريًّا إيرانيًّا سيتم ضربها.