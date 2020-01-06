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صنعاء - ياسمين الخيامي - عــاجــل : "حسن نصر الله" يعلن رسميا الحرب على أمريكا .. ومذيعة الجزيرة "غادة عويس" تفاجئه بهذا الرد الصاعق والمزلزل

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، أن تاريخ مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، سيكون تاريخا فاصلا بين مرحلتين في المنطقة .

وقال زعيم حزب الله اللبناني أن حذاء سليماني اشرف من وجه ترامب ، معتبرا ان مقتله اعلان حرب بين محور المقاومة والولايات المتحدة الأمريكية .

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واعلن نصر الله الحرب ضد امريكا ، وقال أن القواعد العسكرية الأمريكية والجيش الأمريكي والمصالح الأمريكية اصبحت اهداف مشروعة لمحور المقاومة وعناصر حزب الله اللبناني .



من جانبها المذيعة اللبنانية في قناة الجزيرة غادة عويس ، قالت في تغريدة لها على مواقع التواصل الإجتماعي تويتر رصدها الخبر21 ، انها ترفض توريط حسن نصر الله لبنان واهلها في حرب انتقامية لا شأن لهم فيها .

نص تغريدة غادة عويس كما وردت على حسابها الرسمي في تويتر : ‏بعيدا عن السياسة وعن الصحافة،من حقي كمواطنة لبنانية أن أرفض توريط حزب الله لي ولمستقبلي ولوطني وأهلي وعائلتي وجيراني وأصدقائي وكل مواطنيني في انتقامه لمقتل شخصية إيرانية!لا يعنيني أن أدفع ثمن انتقامكم من أعتى دولة امبرالية او بطيخ!لا يعنيني!معكم ضد الاحتلال الاسرائيلي فقط ثم فقط!