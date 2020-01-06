عدن: مقتل طالب جامعي من أبناء مأرب بنيران ميليشيا الانتقالي الإماراتي

قتلت ميليشيا الانتقالي الإماراتي، اليوم الأحد، طالب جامعي من أبناء محافظة مأرب في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن قوات أمنية تابعة لمليشيا المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً، داهمت منزل "حسن عبدالرحمن زبن الله حسن عطية 23 عاما" في حي الدرين بمديرية الشيخ عثمان، وأطلقت النار عليه وأردته قتيلاً.

وذكرت أن الشاب هو نجل الشيخ البدوي حسن عطية أحد مشايخ مديرية حريب بمحافظة مأرب وطالبا في كلية الحقوق بجامعة عدن.

ووقعت الجريمة التي لم يعرف دوافعها في الوقت الذي تستمر وسائل إعلام وناشطين محسوبين على الانتقالي بالتحريض على أبناء المحافظات الشمالية في العاصمة المؤقتة عدن.

يشار إلى أن ميليشيا الانتقالي الإماراتي نفذت سلسلة عمليات اغتيال وقتل خارج القانون طالت العديد من المدنيين منذ سيطرتها على العاصمة المؤقتة عدن في أغسطس الماضي.



