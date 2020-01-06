الرئيس الزُبيدي يوجه بتقديم مساعدات إغاثية لمواطني جزيرة ميون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئيس الزبيدي يوجه بتقديم مساعدات إغاثية لمواطني جزيرة ميون الإثنين 6 يناير 2020 الخليج 365 وجه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي، الأحد، بتقديم المزيد من المساعدات الإغاثية للتخفيف من معاناة المواطنين بجزيرة ميون في ظل الإهمال المتعمد من قبل الجهات الحكومية.

وأطلع الرئيس الزُبيدي خلال لقاء مع فهد مشبق مدير عام مديرية المعلا، على الأوضاع والخدمات المقدمة للمواطنين بالجزيرة. Advertisements وقدم مشبق للرئيس الزُبيدي، شرحاً وافياً حول مجمل الأوضاع المعيشية لمواطني جزيرة ميون وما يعانيه أبناء الجزيرة جراء تردي الخدمات، وفي مقدمتها خدمتي الكهرباء والمياه وانتشار الأمراض. بدوره عبر الرئيس الزُبيدي عن شكره إلى مشبق على جهوده التي بذلها لنقل معاناة موطني جزيرة ميون. وكان قد زار مشبق بمعية فريق من المجلس الانتقالي جزيرة ميون مؤخراً؛ لتفقد أحوال المواطنين وتقديم المساعدة لهم.

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