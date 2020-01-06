شكرا لبحثكم عن خبر الميسري يغلق مصرف الكريمي بسيئون (صورة) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أغلفت الشرطة في مدينة سيئون بحضرموت فرع مصرف الكريمي بالمدينة، في حين لم تعرف بعد دوافع الاغلاق.
وجاء الاغلاق بحسب مصادر مطلعة بأمر من وزير الداخلية أحمد الميسري، مضيفة أن قوة أمنية بقيادة نائب مدير
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