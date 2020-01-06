شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس هادي يقيل مسؤول كبير في الشرعية ويكلف البديل .. الاسماء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر مطلعة ان رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي اصدر قرار اعفى بموجبه محافظ عدن احمد سالم ربيع علي من منصبه بعد اخفاقاته المستمرة في ادارة شؤون المحافظة. وحسب المصادر، أن رئيس الجمهورية كلف أمين عام المجلس المحلي، بدر معاون بالقيام بمهام محافظ عدن بموجب القانون الذي ينص على يقوم أمين عام المجلس المحلي بمهام المحافظ على أعتبار أنه نائب المحافظ . Advertisements ولم توضح المصادر أي معلومات عن هوية المحافظ القادم لمدينة عدن، غير أنه أشار إلى أن هناك العديد من الأسماء المقترحة والتي لازالت محل خلاف

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