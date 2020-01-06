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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بمدفعية الهاون.. مليشيا الحوثي تخرق الهدنة الأممية بالجبلية الإثنين 6 يناير 2020 الخليج 365 شنت مليشيا الحوثي، الأحد، هجوماً جديداً على مواقع القوات المشتركة في الجبلية جنوب محافظة الحديدة، وذلك ضمن سلسلة الانتهاكات والخروقات اليومية للهدنة الأممية.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن المليشيات أطلقت القذائف المدفعية من مناطق تمركزها صوب مواقع القوات المشتركة في بلدة الجبلية. ونوهت المصادر إلى سقوط عدد من قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 بالقرب من مواقع القوات المشتركة في الجبلية.

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