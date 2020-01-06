شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يمطرون المملكه السعوديه بصواريخ بالستية ..والاعلام الحربي يؤكد اصابة اهداف حيويه والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/05 الساعة 10:04 مساءاً (الخليج 365_متابعات)
عنت مليشيا الحوثي المدعومة من ايران قبل قليل بأنها أطلقت ثلاثة صواريخ بالستية من نوع "زلزال" على المملكة العربية السعودية , ونقل موقع المسيرة التابع للحوثيين أن الصواريخ تم توجيها بتجاه مواقع الجيش السعودي في مناطق عسير , مضيفة انها استهدفت منطقة " مجازة الشرقية ".
يشار الى أن صواريخ "زلزال" هي صواريخ تعمل بالوقود الصلب وهي إيرانية الصنع، ويصل مداها أكثر من 250 كم .
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