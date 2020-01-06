شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يمطرون المملكه السعوديه بصواريخ بالستية ..والاعلام الحربي يؤكد اصابة اهداف حيويه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/05 الساعة 10:04 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

عنت مليشيا الحوثي المدعومة من ايران قبل قليل بأنها أطلقت ثلاثة صواريخ بالستية من نوع "زلزال" على المملكة العربية السعودية , ونقل موقع المسيرة التابع للحوثيين أن الصواريخ تم توجيها بتجاه مواقع الجيش السعودي في مناطق عسير , مضيفة انها استهدفت منطقة " مجازة الشرقية ".

يشار الى أن صواريخ "زلزال" هي صواريخ تعمل بالوقود الصلب وهي إيرانية الصنع، ويصل مداها أكثر من 250 كم .

