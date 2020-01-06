شاهد : اللواء 35 مدرع يتحرك في قضية اغتيال عدنان الحمادي (صور وتفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - سخرية يمنية واسعة تجتاح مواقع الاجتماعي .. على كلمة حسن نصر الله بشأن مقتل سليماني محكمة حوثية في العاصمة صنعاء .. تقضي بإعدام مهدي مقولة الحوثيون يتلقىون توجيهات عاجلة من ”طهران“ وبنك أهداف خطيرة على دول الخليج وفي مقدمتها الامارات والسعودية لضربها انتقاما لـ”سليماني“ وردنا الان : إطلاق ثلاثة صواريخ بالستية من نوع زلزال قبل قليل باتجاه السعودية

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