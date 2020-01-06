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عدن - ياسمين عبدالعظيم - في محاولة لتدارك تسرع الرئيس " ترمب " وتهوره في اطلاق تهديداته الأخيرة ضد ايران ..نفي وزير الخارجية الأمريكي ان يكون " ترمب " هدد باستهداف مواقع ثقافية في ايران تندرج ضمن الـ" 52" موقعا الذي اعلن الأخير انه تم تحديدها من قبل الجيش الأمريكي . --------------------------------- أكثر الأخبار مشاهدة الأن بالوطن العربي : • عاجـــل : الحرس الثوري يصدم الجميع بأول تحرك عسكري وغير متوقع انتقاماً لمقتل سليماني .. و"التلفزيون الإيراني" يعلن للشعب الإيراني خبر صادم (شاهد اولى الصور) • عاجـــل : الخارجية الامريكية تتراجع عن تهديداتها لإيران ..وترامب في ورطة حقيقة ..شاهد • عـــــاجـــــل : صواريخ "زلزال" الإيرانية تصل إلى الأراضي السعودية ..«تصعيد خطير وتطورات طارئة» • قل وداعًا للشيخوخة : طريقة بسيطة جدا تعيد لك شبابك حتى لو تجاوز عمرك تسعين عام Advertisements • عاجـــل : اول رد إيراني يرعب ترامب .. صواريخ طهران تهز الان السفارة الامريكية في هذة العاصمة العربية ..شاهد • عـــــاجـــــل : الايرانيون يصلون إلى العمق الأمريكي .. وترامب يتلقى أول "لكمه" من طهران ..«تطورات طارئة» • عاجـــل : بعد قصف ايران لقواعد عسكرية امريكية .. السعودية تبدأ بأول خطوات طارئة للتصدي للصواريخ الايرانية ..شاهد • ماذا يفعل شرب الماء الساخن على معدة فارغة .. شاهدو المفاجأة الصادمة التي يجهلها الكثير ..«فيديو» --------------------------------- وتوعد ترمب امس بضرب مواقع داخل ايران بعضها ثقافية وهو ما تكرر في تصريحات نقلتها وسائل اعلام امريكية عن مصادر في البيت الأبيض . وجاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بعد تصاعد الانتقادات والاستياء من تهديد ترمب باستهداف مواقع ثقافية داخل ايران .

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