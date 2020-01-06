شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الحرس الثوري يصدم الجميع بأول تحرك عسكري وغير متوقع انتقاماً لمقتل سليماني .. و"التلفزيون الإيراني" يعلن للشعب الإيراني خبر صادم (شاهد اولى الصور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في إجراء جديد قام الحرس الثوري، باول تحرك عسكري من أجل الانتقام لقائد فيلق القدس قاسم سليماني حيث قام بفتح باب التطوع لعمليات استشهادية. مما شكل هذا الاجراء صدمة للمجتمع الدولي بهذه الخطوة والتي تقوم بتنفيذها العصابات والجماعات الارهابية المسلحة لا الدولة.



وكان الحرس الثوري قد قام بتوزيع منشور يتضمن دعوة، لأجل فتح باب التسجيل للمتطوعين الإيرانيين لتنفيذ " العمليات الانتحارية " ضد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

---------------------------------

أكثر الأخبار مشاهدة الأن بالوطن العربي :

• عاجـــل : الحرس الثوري يصدم الجميع بأول تحرك عسكري وغير متوقع انتقاماً لمقتل سليماني .. و"التلفزيون الإيراني" يعلن للشعب الإيراني خبر صادم (شاهد اولى الصور)

• عاجـــل : الخارجية الامريكية تتراجع عن تهديداتها لإيران ..وترامب في ورطة حقيقة ..شاهد

• عـــــاجـــــل : صواريخ "زلزال" الإيرانية تصل إلى الأراضي السعودية ..«تصعيد خطير وتطورات طارئة»

• قل وداعًا للشيخوخة : طريقة بسيطة جدا تعيد لك شبابك حتى لو تجاوز عمرك تسعين عام

Advertisements

• عاجـــل : اول رد إيراني يرعب ترامب .. صواريخ طهران تهز الان السفارة الامريكية في هذة العاصمة العربية ..شاهد

• عـــــاجـــــل : الايرانيون يصلون إلى العمق الأمريكي .. وترامب يتلقى أول "لكمه" من طهران ..«تطورات طارئة»

• عاجـــل : بعد قصف ايران لقواعد عسكرية امريكية .. السعودية تبدأ بأول خطوات طارئة للتصدي للصواريخ الايرانية ..شاهد

• ماذا يفعل شرب الماء الساخن على معدة فارغة .. شاهدو المفاجأة الصادمة التي يجهلها الكثير ..«فيديو»

---------------------------------



ومن نوادر الردود الإيرانية عقب مقتل سليماني ما قام التلفزيون الإيراني، والذي رصد 80 مليون دولار مقابل من يأتي برأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وصرح مقدم برامج التلفزيون أن سكان ايران 80 مليون نسمة وعلى عدد سكان ايران، نقوم بحملة لجمع 80 مليون دولار أمريكي مكافأة لمن يأتي برأس ترامب.



وعن المكافأة أضاف أنها ستقدم للشخص الذي يأتينا برأس من أصدر أوامر قتل الجنرال سليماني وهو الرئيس الأميركي المجنون صاحب الشعر الأشقر.