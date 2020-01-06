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صنعاء - ياسمين الخيامي - "أردوغان" يفجر مفاجأة عن قتل قاسم سليماني بعد ساعات من مكالمة مع "ترامب"

فجر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، عن تصفية قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، بعد ساعات من مكالمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد "أردوغان" في مقابلة تلفزيونية -بحسب وكالة "الأناضول" التركية-: إن "(سليماني) قتل بعد 4 أو 5 ساعات من محادثة هاتفية مع الرئيس ترامب، "ولقد صدمنا بخبر مقتله لقد كان عملًا مدبرًا له". -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: "أردوغان" يفجر مفاجأة عن قتل قاسم سليماني بعد ساعات من مكالمة مع "ترامب" ترامب يجن جنونه ويعلن للعالم إنه سيحرق إيران خلال ساعة واحدة وسيجعلها اسواء من العراق وافغانستان عاجل ...ابنة قاسم سليمان تصعق الحرس الثوري وتستجير بهذا الزعيم العربي وتباغته بهذا الطلب الصادم بعد مصرع والدها بهجوم أمريكي ( صورة ) عاجل ...قناة المسيرة تقطع كل برامجها وتعلن هذا الخبر العسكري العاجل وتكشف كيف انتقم الحوثيون من السعودية لمقتل قاسم سليمان ليست صنعاء ولا العراق ولا سوريا..دولة عربية مؤيدة للسعودية تباغت الجميع وترفع صورة الصريع قاسم سليمان وتدعو للقضاء على أمريكا وقواتها ( صور ) تحذير روسي مرعب...هذه الدول الخليجية ستزال من الخارطة العالمية لأنها ستتعرض للدمار الشامل وهذا هو مصير السعودية في الحرب بين أمريكا وإيران وردنا الان...محافظ تعز نبيل شمسان يتعرض قبل قليل لرصاص غادر من قناص حوثي ..والنتيجة كارثية وهذا هو مصير المحافظ ( صورة ) اخطر من الدعارة والاغتصاب والشذوذ الجنسي..يمني يصعق الجميع ويبكي كل اليمنيين بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا مع ابنته الصغيرة ( صورة ابكت الجميع ) Advertisements عــــاجل : لكل المغتربين اليمنيين في المملكة..إعلان رسمي وعاجل من الجوازات السعودية بشأن السماح لهم بهذا الامر الذي يهم كل اليمنيين .شاهد ماورد فية ؟ عاجل وخطير جدا ..اول عمل يقوم به الملك سلمان مباشرة بعد مصرع قاسم سليمان ويقهر إيران وعبد الملك الحوثي ( شاهد صورة صادمة للايرانيين والحوثيين ) عاجل..الحرس الثوري الايرني يقرع طبول الحرب ويفتح ابواب جهنم على أمريكا انتقاما لمصرع قائدهم.. وإيران تمنح 80 مليون دولار ثمن رأس ترامب ( وثيقة رسمية ) عاجل وفي غاية الخطورة..مسؤول سعودي رفيع يباغت الجميع ويكشف لوكالة انباء دولية سر خطير بشأن مصرع قاسم سليماني ويطلق تحذير ارعب كل حكام الخليج وردنا الان...الرئيس هادي يصدر قبل قليل هذا القرار العاجل ويطيح بمسؤول جنوبي كبير من منصبه ( الاسم + المنصب ) وردنا للتو...اول دولة عربية تباغت الجميع وتنتقم لمصرع قاسم سليماني وتصعق الرئيس الامريكي وتعلن قبل قليل وبشكل رسمي هذا الاجراء الصارم ضد أمريكا عاجل ...شاهد بالفيديو الاطاحة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والاعلان عنها رسميا في التلفزيون والجيش المصري يتحرك بسرعة ( فيديو ) الرئيس هادي يخرج عن صمته ويكشف لولي عهد ابو ظبي أمر صاعق ومزلزل ويثبت له بالدليل القاطع ان عيدروس الزبيدي ليس قويا ولا يمكن الركون اليه فاكهة لذيذة ورخيصة الثمن تعادل 10 حبات فياجرا ستجعلك فحل كالحصان وتعاشر زوجتك دون عناء في اي وقت وتستيعد شبابك حتى لو تجاوزت ال50 سنة وتوقع الرئيس التركي سيناريو خطيرًا في المنطقة، مبينًا أن قتل قائد رفيع المستوى لدولة لن يبقى دون رد، مشيرًا إلى أن اختيار أمريكا لـ"سليماني" من شأنه تصاعد حدة التوترات في المنطقة.



وأضاف "أردوغان": أنه يجب السيطرة على هذا التوتر قبل أن يصل مرحلة من شأنها إلحاق الضرر بجميع الأطراف، مبينًا أن أنقرة تراقب عن كثب وبقلق أزمات قريبة تتعلق باستقرار وسلامة منطقتنا بسبب مقتل "سليماني". وحول مصير التهدئة، ذكر "أردوغان" أن تركيا بذلت وتبذل ما بوسعها من أجل خفض التوتر الأمريكي - الإيراني، لافتًا إلى أن جميع الجهود والمبادرات الدولية المبذولة لنزع فتيل التوتر لم تنجح حتى الآن. وقتل "سليماني" وأبو مهدي المهندس، إلى جانب 8 من قادة الحرس الثوري الإيراني والحشد العراقي، فجر الجمعة الماضية، في غارة جوية للطيران الأمريكي المُسيّر قرب مطار بغداد الدولي.

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