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صنعاء - ياسمين الخيامي - ’’ليلى عبداللطيف‘‘ تفاجئ الجميع وتتنبأ بمصير الرئيس الأمريكي ترامب بعد ايام من توقعاتها بمقتل سليماني وتعلن للجميع ما سيحدث في اليمن والعراق ..شاهد

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