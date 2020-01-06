شكرا لبحثكم عن خبر قوات الحزام الأمني بعدن تواصل حملة ضبط الدراجات النارية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دن - خاص واصلت قوات الحزام الأمني حملتها الأمنية لضبط الدراجات النارية في العاصمة عدن. ونفذت الحملة مساء اليوم بمدينة الشيخ عثمان بقيادة العميد وضاح عمر عبدالعزيز قائد قوات الحزام الأمني بعدن لضبط الدراجات النارية بمختلف أشكالها بما فيها الدراجات ذات الثلاث عجلات. Advertisements وجاءت هذة الحملة استمراراً للحملة الأمنية المشتركة التي تنفذها قوات الحزام الأمني وإدارة أمن عدن وقوات الدعم والاسناد لضبط الدراجات النارية ومنع حركتها بناء على أوامر قوات التحالف بعدن. وكانت قيادة قوات الحزام الأمني بالعاصمة عدن قد أصدرت توجيهات صارمة بشأن ضبط الدراجات النارية ونفذت حملات أمنية واسعة لا تزال سارية حتى نشر هذا الخبر. صادر عن شعبة التوجيه المعنوي/القسم الإعلامي للحزام الأمني- عدن

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