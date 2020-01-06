شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة خطة الاحتياجات الإنسانية الطارئة في محافظة أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020 Advertisements الخليج 365 - أبين ناقشت اللجنة الخاصة بخطة الاحتياجات الانسانية الطارئة في محافظة أبين، اليوم ، برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي رئيس اللجنة مهدي الحامد، خطة الاحتياجات الاغاثية بالقطاعات الخدمية.

واستعرضت اللجنة عملية حصر النازحين بالمحافظة، وحصر ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الاكثر فقرا.

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