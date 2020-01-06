نائب وزير التخطيط يناقش البرنامج الاستثماري للموازنة العامة للجمهورية لعام 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

الخليج 365 - عدن

ناقش اجتماع موسع عُقد، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، البرنامج الاستثماري للموازنة العامة للجمهورية لعام 2020م حسب الأولويات والاحتياجات بمختلف المجالات والقطاعات.



وتطرق الاجتماع الذي ضم نائب وزير الأشغال العامة والطرق الدكتور محمد ثابت، ووكيل وزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي عمر عبدالعزيز، ووكيل وزارة التخطيط المساعد لقطاع التعاون الدولي منصور زيد وعدد من مدراء قطاع المشاريع ومدراء الإدارات بالوزارة، إلى دراسة الأولويات والاحتياجات الأولية في قطاع المشاريع في الجمهورية.

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كما جرى مناقشة وضع المشاريع المتعثرة خاصة في وزارة الأشغال العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة بشأن تلك المشاريع في البرنامج الاستثماري للموازنة العامة للعام الحالي 2020م.

وشدد نائب وزير التخطيط الدكتور باصهيب، على ضرورة تكاتف الجهود المشتركة والعمل بروح الفريق الواحد من أجل رسم السياسة الاقتصادية والمالية الناجحة للدولة وانعكاسها بشكل إيجابي في مختلف المجالات والقطاعات، والحرص على اختيار المشاريع الحيوية ذات الأولوية والاحتياج وأهمية تقليص الفجوة بين الإيرادات والنفقات لتحقيق التوازن المطلوب والنجاح المنشود.

وعلى صعيد آخر، عقد نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، اليوم، عدداً من اللقاءات المنفصلة في العاصمة المؤقتة عدن، مع عدد من مدراء المنظمات الدولية العاملة في المجالات التنموية والإنسانية والإغاثية بمختلف محافظات الجمهورية.

وناقش باصهيب، خلال اللقاءات مع مدير منظمة صحة الأسرة الدولية آلن هافرز، ومدير منظمة الإغاثة الأولية للمعونات الطبية دانييل لوستيج والمنسق الميداني لمنظمة لجنة الإنقاذ الدولية دايفيد شوستر، آلية المنظمات لتنفيذ برامجها ومشاريعها بعدد من الجوانب المختلفة خلال العام 2020م.