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تدشين فعاليات البرنامج التدريبي التنشيطي لمعالجة أمراض سوء التغذية بشبوة

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اليمن العربي - شبوة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

تدشين فعاليات البرنامج التدريبي التنشيطي لمعالجة أمراض سوء التغذية بشبوة

الخليج 365 - شبوة

دشن بمدينة عتق محافظة شبوة ،اليوم ، فعاليات البرنامج التدريبي التنشيطي حول معالجة أمراض سؤ التغذية والذي ينظمه على مدى أسبوعين مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة بتمويل من منظمة اليونيسف.

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ويهدف البرنامج الذي يتضمن تنفيذ دورتين تدريبيتين تستمر كل منهما لمدة خمسة أيام بمشاركة ستين متدربا في كل دورة من العاملين الصحيين في المرافق الصحية العاملة في مختلف مديريات المحافظة ،إلى رفد المتدربين بالمزيد من المعارف والمهارات النظرية والتطبيقية في مجال إكتشاف ومعالجة حالات سؤ التغذية بين النساء والأطفال بالمحافظة.

 

وأكد مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور عيدروس بارحمة ومدير التغذية بالمكتب مبارك المرزقي ومشرف تنفيذ البرنامج بالمحافظة الدكتور خالد الحطامي على أهمية وحيوية هذا البرنامج التدريبي التنشيطي في جهود مكافحة ومعالجة أمراض سؤ التغذية التي تعتبر من بين أهم المشاكل الصحية التي تعاني منها المحافظة.

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