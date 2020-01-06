شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للأطفال بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020 Advertisements الخليج 365 - المكـلا اختتمت بمدينة المكلا محافظة حضرموت ،أمس السبت، الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للأطفال بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وذكر المركز بان الفريق الطبي التطوعي للمركز اجرى على مدى أيام الحملة 103 عملية جراحية، منها 23 عملية لجراحة القلب المفتوح و 80 حالة قسطرة قلب..مشيراً الى ان هذه الحملة تأتي امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء المحافظات اليمنية للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها .

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