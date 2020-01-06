شمسان يطلع على سير العمل في المجمع القضائي والمستشفى الجمهوري بتعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020 الخليج 365 - تعز اطلع محافظ محافظة تعز نبيل شمسان ،اليوم الاحد ، على سير العمل في المجمع القضائي القديم والمستشفى الجمهوري بالمحافظة.

Advertisements واستمع المحافظ من رئيس شعبة الاستئناف القاضي أحمد الحمودي ورئيس النيابة القاضي عبد الواحد منصور ، على الاعمال الانشائية للمجمع التي انجزت بنسبة 60 بالمائة..مؤكداً على أهمية المجمع الحكومي الذي يعد جامعا لعدد من المحاكم والنيابات ويجري ترميمه بأكثر من (100) مليون ريال . واشاد الحمودي ومنصور بتوجيهات المحافظ بسرعة اعتماد المناقصة والتنفيذ من ميزانية المحافظة كدعم للسلطة القضائية. واكد المحافظ شمسان خلال زيارته المستشفى الجمهوري ،اهتمام السلطة المحلية بالقطاع الصحي في المحافظة.

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