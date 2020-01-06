محافظ تعز يناقش عمل الاجهزة القضائية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

الخليج 365 - تعز

عقد محافظ تعز نبيل شمسان ،اليوم الاحد، اجتماعاً بقيادة السلطة القضائية بالمحافظة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي أحمد الحمودي ورئيس نيابة الاستئناف القاضي عبدالواحد منصور ورؤساء المحاكم والنيابات في المحافظة.



وكرس اللقاء لمناقشة عمل الاجهزة القضائية ورفع مستوى الاداء في محاكم ونيابات المحافظة والصعوبات والعوائق التي تواجه تفعيل جميع المحاكم والنيابات والفصل في القضايا وتنفيذ الاحكام القضائية دون تأخير.

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و اسمتع المحافظ شمسان الى كلمات رئيس الشعبة الاستئنافية القاضي أحمد الحمودي ورئيس النيابة بالمحافظة القاضي عبد الواحد منصور والتي استعرضت سير العمل في المحاكم والنيابات وتفعيل وتيرة العمل فيها واستقبال الالاف القضايا والبت في معظمها بالرغم من الظروف الصعبة التي تشدها المحاكم والنيابات..مشيرين الى الاضرار الكبيرة التي لحقت بالمجمع القضائي القديم والجديد اثر الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي المدعومة ايرانياً.

وقال محافظ تعز "أن القضاء يعد العمود الفقري والضامن للحقوق العامة والخاصة وكل التصرفات غير القانونية ضد المواطن".. مشيدا بذات الوقت بالجهود التي يحققها القضاء في سبيل تحريك مسار القضايا واصدار الاحكام على الرغم من الاوضاع الاستثنائية التي تعيشها المحافظة وخصوصا الاستهداف و التدمير الممنهج لمقرات القضاء من قبل المليشيا الحوثية.

واضاف شمسان "سنقف لمساندتكم بكل الامكانيات والموارد المتاحة وقد وجهنا بإدراج السلطة القضائية ضمن الموازنة الجدية للسلطة المحلية وكذلك الاستفادة من موارد القضاء في خدمة المحاكم والنيابات وتسيير شؤونها"..مؤكداً أن السلطة المحلية ستقف بجانب القضاء لتجاوز هذه العوائق بالعديد من الاجراءات ومنها تأثيث المجمع القضائي بعد الانتهاء من أعمال الترميم .

الى ذلك أشاد القضاة خلال اللقاء بجهود السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة نبيل شمسان وجهوده الكبيرة والمستمرة في سبيل إستعادة وتأهيل وتفعيل مؤسسات الدولة وتطبيع الحياة العامة في المحافظة.