محافظة مأرب تدشن العام الجديد 2020 بعدد من الأنشطة العسكرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

الخليج 365 - مأرب

دشنت هيئة الإسناد اللوجستي بالقوات المسلّحة ،اليوم ، العام الجديد 2020 بإطلاق العديد من الأنشطة العسكرية على مستوى رئاسة الهيئة ودوائرها لما من شأنه تأمين المهام اللوجستية بكافة أنواعها وتغطية كل يحتاجه أبطال القوات المسلّحة في جبهات الشرف وميادين البطولة.



جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الهيئة بمحافظة مارب وضم عدداً من مدراء الدوائر، وأقر جملة من التوصيات والمحددات لتنفيذ الخطط السنوية للعام التدريبي والقتالي والعملياتي والإعداد المعنوي 2020م للهيئة ودوائرها كلاً حسب اختصاصه.

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وشدد الإجتماع على الأخذ في الاعتبار بمخرجات ومؤشرات التقارير السنوية للعام المنصرم 2019م وتلافي جوانب القصور وتعزيز الجوانب الإدارية خلال العام الجديد.

وخلال الاجتماع، أشاد نائب رئيس هيئة الاسناد اللوجستي، العميد الركن عبدالعزيز الفقيه، بمستوى تنفيذ الخطط والبرامج في العام المنصرم..مشيداً بجهود وتفاني جميع العاملين في الهيئة ودوائرها في أداء واجبهم الوطني..مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود خلال العام الجديد 2020 ورفع شعار العمل بروح الفريق الواحد الحريص على التكامل والتعاون من أجل تنفيذ كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات لأبطال الجيش وتأمينهم بكل ما يلزم.

واكد على اهمية رفع مستوى الانضباط وتحقيق مستويات عالية لتنفيذ الخطط السنوية ومهام وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان على الوجه الأمثل..مشدداً على ضرورة الاهتمام بجانب التدريب والتأهيل للعاملين في الهيئة ودوائرها وإسقاط الخطط على مستوى الشعب وتحويلها إلى خرائط للتنفيذ.