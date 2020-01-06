شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد الموافق 5 يناير/كانون الثاني، 2020 وهي كالتالي:

البحسني يطلع على نشاط المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية الأحد 5 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448283/ برنامج "سرطان الأوطان" بالغد المشرق يستعرض نشاط الرعيل الأول من الإخوان المسلمين باليمن الأحد 5 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448286/ عاجل.. إخوان شبوة تختطف ثلاثة مواطنين من قبيلة آل ديان وسط مدينة عتق الأحد 5 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448292/ "الخليج 365" ينشر الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة الأحد 5 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448307/ تعرف على درجات الحرارة لبعض المدن اليمنية الأحد 5 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448311/ كاتب مصري يكشف قربه من صُناع القرار داخل الحكومة اليمنية فى فترة «صالح» الأحد 5 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448313/ المليشيا توزع منشورات عن "سليماني" في جبهة الفاخر بالضالع الأحد 5 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448318/ تعز.. مظاهرة تطالب بكشف نتائج التحقيقات في واقعة اغتيال الحمادي الأحد 5 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448321/ كاتب مصري: اليمن بها كنز لم يُكتشف بعد الأحد 5 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448322/ قتلى حوثيون بقصف للجيش في الملاجم والمليشيات تقصف منازل المواطنين بالبيضاء الأحد 5 يناير 2020 Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/448323/ خاتم من العقيق اليماني.. يكشف جثة سليماني المتفحمة الأحد 5 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448324/ خروقات حوثية تتجدد بمناطق متفرقة في حيس جنوب الحديدة الأحد 5 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448327/ "حميد راشد الشامسي" يتحدث عن جهود الإمارات في منطقة الساحل الغربى الأحد 5 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448338/ الحوثيون يقصفون مواقع المشتركة في التحيتا جنوب الحديدة الأحد 5 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448350/ بالصور.. محافظ تعز يدشن الفصل الدراسي الثاني ويزور المستشفى الجمهوري والمجمع القضائي الأحد 5 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448359/ انعقاد اللقاء الموسع الأول برئاسة رئيس إنتقالي المكلا الأحد 5 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448361/ الفرق الهندسية تتمكن من نزع أكثر من 37 ألف لغم حوثي الأحد 5 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448364/ بالصور.. محافظ تعز يلتقي قيادة السلطة القضائية بالمحافظة الأحد 5 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448365/ "الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الاثنين الأحد 5 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448367/ بالصور.. مساعد مدير عام شرطة تعز لشؤون الأمن يلتقي بقيادة الحملة الأمنية الأحد 5 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448377/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.