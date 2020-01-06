مناقشة تقرير مكتب الصحة ومستوى الإنجاز في خطته السنوية بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

الخليج 365 - متابعات

ناقش المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب في اجتماعه الدوري ،اليوم ،برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبد ربه مفتاح ،تقرير الأداء لمكتب الصحة العامة والسكان في المحافظة للعام المنصرم 2019م.



واستعرض الاجتماع مستوى الإنجاز في الخطة السنوية لمكتب الصحة العامة وفروعه في المديريات خلال العام الماضي 2019م والصعوبات والتحديات التي يواجهها وسبل معالجتها.

وفي الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون المديريات الغربية محمد المعوضي ،أشاد الوكيل مفتاح بأداء مكتب الصحة ودوره الفاعل في الارتقاء بمستوى خدماته الطبية والعلاجية وخدمات الرعاية الصحية الأولية التي قدمها في المحافظة خلال العام المنصرم.

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وحث جميع المكاتب التنفيذية والخدمية في المحافظة إلى بذل مزيد من الجهود ومضاعفتها بما يسهم في تحسن أدائها والارتقاء بخدماتها خلال العام الجديد..مشددا على ضرورة مراعاة طبيعة المرحلة الاستثنائية التي تمر بها المحافظة بشكل خاص واليمن بشكل عام عند وضع الخطط السنوية للمكاتب التنفيذية والخدمية بما يحقق أهدافها ويسهم في التغلب على كافة الصعوبات و التحديات التي فرضتها هذه المرحلة في ظل استمرار حركة النزوح إليها من عدة محافظات.

وأشاد المجتمعون بجهود محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة وما يبذله من جهود في سبيل النهوض بالمحافظة وتثبيت الأمن والاستقرار ومتابعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات الأساسية إلى جميع مديريات المحافظة وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة وشبكات الطرق الرئيسية والفرعية في المحافظة .

وكان الاجتماع قد ناقش تقرير الانضباط الوظيفي السنوي المقدم من مكتب الخدمة المدنية..مبيناً في هذا السياق أن متوسط نسبة الانضباط الوظيفي في جميع المكاتب التنفيذية خلال العام الماضي بلغ 79 بالمائة.

و استعرض المكتب التنفيذي محضر اجتماعه السابق وأقره بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المستجدة في مجال متابعة الإنجاز للمشاريع الخدمية الجاري تنفيذها في مجال المياه والصرف الصحي والمواصلات.