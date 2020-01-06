سلمان للإغاثة يدشن توزيع 3 الف طن من التمور في المحافظات اليمنية المحررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

الخليج 365 - عدن

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، اليوم، بالعاصمة عدن، مشروع توزيع " 3000 " طن من التمور للمحافظات المحررة.

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وقال منسق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدن عبدالله الطيار أن هذا التوزيع الذي دشن اليوم بمحافظة عدن يأتي استمرار لجهود المركز الرامية إلى تخفيف معاناة الأسر النازحة والمحتاجة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد".

من جانبه أشار منسق شبكة النماء بعدن الشريك المنفذ لمشروع توزيع التمور محمد جمال، إلى توزيع (6000) كرتون تمور من إجمالي (26) ألف و (250) كرتون من التمور سيتم توزيعها على مرحلتين في محافظة عدن.