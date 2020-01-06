اللواء تركي يدشن العمل الميداني للجنتي تحصيل مستحقات الضرائب و الكهرباء بلحج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020 الخليج 365 - لحج دشن محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تُركي،اليوم ، العمل الميداني للجنتي تحصيل مستحقات الضرائب المالية للدولة بالمحافظة، ولجنة توريد مديونات الكهرباء.

Advertisements جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا لرؤساء اللجان، لمناقشة تطوير آلية تحصيل الضرائب، ومستحقات صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة ومديرياتها، وفواتير الكهرباء. وحثَّ المحافظ اللجان على التزام الشفافية والحيادية والنزاهة في أعمالها.

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