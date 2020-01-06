شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مراسلنا.. شرطة سيئون تغلق مصرف الكريمي وسط ظروف غامضة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020 الخليج 365 - خاص أفادت مصادر "لليمن العربي" أن شرطة مدينة سيئون بوادي حضرموت، قامت بإغلاق فرع مصرف الكريمي بالمدينة، في حين لم تعرف بعد دوافع الاغلاق.

Advertisements وقالت مصادر مطلعة أن اغلاق المصرف بصورة مفاجئة جاء بتوجيهات من وزير الداخلية أحمد الميسري، مضيفة أن قوة أمنية بقيادة نائب مدير شرطة سيئون باشرت الاغلاق. وأفاد مصدر آخر "لليمن العربي" أن فرع الكريمي، كان يمارس عمله المعتاد ظهر اليوم.. لتفاصيل أوفى لاحقا.

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