عدن.. تدشين دورة حول تنمية مهارات المعلمات في تعليم ذوي الإعاقة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
الخليج 365 - عدن
بدأت بالعاصمة المؤقتة عدن،اليوم، الدورة التدريبية الخاصة بتمنية مهارات المعلمات في تعليم ذوي الإعاقة ،والتي نظمتها جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة عدن.
وتهدف الدورة خلال خمسة ايام الى اكساب 26 من المعلمات والاخصايين الاجتماعيين والنفسيين وأولياء الامور،معارف وتدريبات علمية وعملية حول التعريف بالإعاقة وأسبابها وبناء منهج المعاقين والسلوك المدخلي وقياس مستوى الاداء الحالي والتقرير النفسي التربوي وكذلك اعداد الخطة التعليمية والتربوية الفردية وأساليب تعليم الاطفال ذوي الإعاقة بالإضافة الى التطبيق العملي وعرض شرائح حوار المنافسة.
واشادت رئيسة جمعية ذوي الاحتياجات الخاصه في عدن ليلى باشميله ،بمستوى الأداء المعلمات لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الشرح بالوسائل التعليمية لتوصيل المعلومات لهذه الشريحة الخاصة.
واكدت على اهمية تكوين شبكة بين جميع الجمعيات والمراكز الخاصة بذوي الإعاقة لتبادل الخبرات والتعاون فيما بينهم في الجوانب التعليمية والمهنية والاستفادة من كل جمعية ومركز من خلال إجراء التقييم لعملهم واللقاءات المستمرة وإعداد البرامج المشتركة الهادفة إلى الرفع بمستوى الأداء في التعليم والتأهيل لدوي الاعاقة.
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