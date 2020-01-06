جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء دعت اللجنة المنظمة للفعاليات أبناء الشعب اليمني إلى المشاركة الواسعة في مسيرة جماهيرية عصر اليوم الاثنين في باب اليمن بالعاصمة صنعاء، للتنديد باستهداف العدو الأمريكي للقائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما. وأكدت اللجنة في بيان لها أهمية المشاركة الفاعلة في المسيرة الجماهيرية للتأكيد على وقوف أبناء الشعب اليمني إلى جانب محور المقاومة لقوى الاستكبار العالمي والتنديد باستمرار العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن.

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كانت هذه تفاصيل خبر صنعاء على موعد مع مظاهرة حاشدة للتنديد باستهداف العدو الأمريكي للقائدين سليماني والمهندس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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