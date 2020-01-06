الانتقالي الجنوبي يعزز من تواجده العسكري في أبين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابين

قالت مصادر محلية في محافظة ابين أن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، ارسل اليوم الأحد، تعزيزات عسكرية إلى مدينة زنجبار .

واضافت المصادر إن آليات عسكرية محملة بأسلحة متنوعة وجنود، ودبابات وصلت إلى منطقة وادي حسان في مدينة زنجبار، فيما تمركزت قوة أخرى في منطقتي الشيخ سالم ويرامس.

ووفقاً للمصادر، تتكون التعزيزات العسكرية من وحدات من الحزام الأمني وألوية العمالقة السلفية، ومن المتوقع أن تنضم إلى قوات الانتقالي المنتشرة في ضواحي زنجبار منذ نحو أربعة أشهر.