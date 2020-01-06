اخبار الخليج / اخبار اليمن

الانتقالي الجنوبي يعزز من تواجده العسكري في أبين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابين

قالت مصادر محلية في محافظة ابين أن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، ارسل اليوم الأحد، تعزيزات عسكرية إلى مدينة زنجبار  .

واضافت المصادر إن آليات عسكرية محملة بأسلحة متنوعة وجنود، ودبابات وصلت  إلى منطقة وادي حسان في مدينة زنجبار، فيما تمركزت قوة أخرى في منطقتي الشيخ سالم ويرامس.

ووفقاً للمصادر، تتكون التعزيزات العسكرية من وحدات من الحزام الأمني وألوية العمالقة السلفية، ومن المتوقع أن تنضم إلى قوات الانتقالي المنتشرة في ضواحي زنجبار منذ نحو أربعة أشهر.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الانتقالي الجنوبي يعزز من تواجده العسكري في أبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا