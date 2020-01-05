شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اول رد إيراني يرعب ترامب .. صواريخ طهران تهز الان السفارة الامريكية في هذة العاصمة العربية ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - سقطت 3 صواريخ كاتيوشا، الأحد، في محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.

في التفاصيل، أكد شهود عيان سقوط صاروخين في محيط السفارة الأميركية وسط بغداد، وذلك بعد أن سمع دوي انفجارات قوية هزت تلك المنطقة.

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كما أكدت المصادر إصابة مدنيين بسقوط صاروخ على منزل سكني مقابل السفارة الأميركية في العاصمة، إضافة إلى وقوع إصابات في منطقة الجادرية قرب الجسر المعلق المؤدي إلى السفارة.

فيما أشارت أنباء غير مؤكدة عن سقوط ضحايا في الجهة المقابلة للسفارة، حيث تحدثت مصادر عراقية عن إصابة عائلة بأكملها بسقوط صاروخ.