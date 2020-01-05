شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صواريخ "زلزال" الإيرانية تصل إلى الأراضي السعودية ..«تصعيد خطير وتطورات طارئة» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعنت مليشيا الحوثي المدعومة من ايران قبل قليل بأنها أطلقت ثلاثة صواريخ بالستية من نوع "زلزال" على المملكة العربية السعودية , ونقل موقع المسيرة التابع للحوثيين أن الصواريخ تم توجيها بتجاه مواقع الجيش السعودي في مناطق عسير , مضيفة انها استهدفت منطقة " مجازة الشرقية ". --------------------------------- أكثر الأخبار مشاهدة الأن بالوطن العربي : • عـــــاجـــــل : صواريخ "زلزال" الإيرانية تصل إلى الأراضي السعودية ..«تصعيد خطير وتطورات طارئة» • قل وداعًا للشيخوخة : طريقة بسيطة جدا تعيد لك شبابك حتى لو تجاوز عمرك تسعين عام • عاجـــل : اول رد إيراني يرعب ترامب .. صواريخ طهران تهز الان السفارة الامريكية في هذة العاصمة العربية ..شاهد Advertisements • عـــــاجـــــل : الايرانيون يصلون إلى العمق الأمريكي .. وترامب يتلقى أول "لكمه" من طهران ..«تطورات طارئة» • عاجـــل : بعد قصف ايران لقواعد عسكرية امريكية .. السعودية تبدأ بأول خطوات طارئة للتصدي للصواريخ الايرانية ..شاهد • ماذا يفعل شرب الماء الساخن على معدة فارغة .. شاهدو المفاجأة الصادمة التي يجهلها الكثير ..«فيديو» --------------------------------- يشار الى أن صواريخ "زلزال" هي صواريخ تعمل بالوقود الصلب وهي إيرانية الصنع، ويصل مداها أكثر من 250 كم

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