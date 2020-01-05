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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ...ابنة قاسم سليمان تصعق الحرس الثوري وتستجير بهذا الزعيم العربي وتباغته بهذا الطلب الصادم بعد مصرع والدها بهجوم أمريكي ( صورة )

2020/01/06 الساعة 12:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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