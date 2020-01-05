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صنعاء - ياسمين الخيامي - ترامب يجن جنونه ويعلن للعالم إنه سيحرق إيران خلال ساعة واحدة وسيجعلها اسواء من العراق وافغانستان

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربات أقوى من أي وقت مضي، في حال هاجمت المصالح الأمريكية، ردا على قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني يوم الجمعة.

وكتب ترامب عبر "تويتر" اليوم الأحد: "هاجمونا، ورددنا. وإذا هاجمونا مرة أخرى، وهو ما أنصحهم بشدة بعدم القيام به، فسنضربهم بقوة أكبر مما تعرضوا له من قبل!".

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وهدد ترامب إيران بضرب 52 هدفا بسرعة وبقوة كبيرة

وقبل ساعات، وجه ترامب عبر "تويتر" أيضا تهديدا مباشرا لإيران، مؤكدا أن واشنطن حددت 52 هدفا إيرانيا سيتم قصفها إذا استهدفت طهران أي أمريكي أو من أصول أمريكية انتقاما لمقتل سليماني.

وسبق أن هدد قادة الجمهورية الإسلامية من سياسيين وعسكريين، بأن انتقام طهران على اغتيال سليماني سيكون "ساحقا"، وتحدث بعضهم عن إمكانية استهداف القواعد والسفن والقوات الأمريكية في المنطقة، إضافة إلى استهداف إسرائيل.