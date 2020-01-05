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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست صنعاء ولا العراق ولا سوريا..دولة عربية مؤيدة للسعودية تباغت الجميع وترفع صورة الصريع قاسم سليمان وتدعو للقضاء على أمريكا وقواتها ( صور )

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