مقدمة من جمعية الشيخ النوري الكويتية.. - مؤسسة السبيل توزع 180 سلة غذائية على المتضررين والأسر الفقيرة بالمهرة

وزعت، مؤسسة السبيل للتنمية الاجتماعية، السبت، بمحافظة المهرة، مشروع السلة الغذائية بتمويل من جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية من دولة الكويت الشقيقة، على الأسر المتضررة والأشد فقرا.

وأثناء التدشين، قال رئيس مؤسسة السبيل للتنمية الاجتماعية، الأستاذ سالم السقاف، إن مشروع السلة الغذائية يستهدف 180 أسرة من المتضررين والأشد فقرا في منطقتي رخوت وحبقيت بمديرية سيحوت بمحافظة المهرة.

وأشاد السقاف، بدعم وجهود جميعة النوري ودولة الكويت للشعب اليمني في الجانب الإغاثي والإنساني.

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وثمن الدور الإنساني والتنموي والاجتماعي المتواصل الذي تقدمه جمعية الشيخ النوري، بمحافظة المهرة.

وعبر المستفيدون من المشروع عن شكرهم لجمعية الشيخ النوري، ومؤسسة السبيل على هذه اللفتة الإنسانية للتخفيف عن معاناتهم جراء الظروف المعيشية الصعبة.

حضر التدشين المدير التنفيذي لمؤسسة السبيل، الأستاذ مبارك النوبي، وعدد من الشخصيات بالمنطقة.